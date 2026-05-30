Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Occhi su un talento colombiano"
CALCIOMERCATO LAZIO - Mercato proiettato ai più giovani. Sembra questa la linea della Lazio, che ripartirà da Gattuso in panchina dopo l'addio di Sarri. Uno dei profili più seguiti si trova in Sud America: come riportato dal giornalista brasiliano Juan Pablo Rua Jimenez, infatti, a Formello starebbero tenendo d'occhio Juan Manuel Rengifo, detto 'Titi'.
Si tratta di un trequartista colombiano classe 2005, in forza all'Atletico Nacional. Ha un contratto fino al dicembre 2028: quest'anno ha messo a referto 7 gol e 6 assist in 23 partite (1.618 minuti), giocando anche da esterno di centrocampo. A fine gennaio ha preso parte a un'amichevole contro l'Inter Miami di Messi sbloccando la partita. Su di lui ci sarebbero già diverse squadre (non solo europee) come il Sassuolo, il Bodo/Glimt, il Monterrey, lo Sporting Lisbona e il Flamengo.