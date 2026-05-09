Calciomercato Lazio | Il Benfica irrompe su un obiettivo: i dettagli
09.05.2026 15:00 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione estiva di calciomercato ancora non è iniziato, ma alcune squadre iniziano già a muoversi per anticipare la concorrenza. Una di queste sembra essere il Benfica, che secondo quanto riportato da Nicolò Schira starebbe tentando il colpo dal Venezia: secondo il giornalista, i portoghesi avrebbero messo sul piatto 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 accostato anche alla Lazio nelle scorse settimane. Sulle sue tracce ci sarebbe anche lo Sporting Lisbona.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.