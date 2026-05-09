Calzona spiega: "Con Sarri non abbiamo vinto nulla, eppure..."
09.05.2026 15:45 di Simone Locusta
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Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli e CT della Slovacchia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio durante la quale ha parlato dell'estetica nel calcio, tornando anche ai tempi del Napoli suo e di Sarri. Di seguito le sue parole.
"L'estetica non è fine a se stessa. Con Sarri non abbiamo vinto nulla, eppure tutti se la ricordano. Il tifoso vuole vedere il risultato, è vero. Ma se la tua squadra ha vinto 1-0 con un contropiede dopo essersi accroccato in area per 90ì, torni casa che ti sei divertito? No. Il calcio non può essere solo speculazione, io voglio avere la sensazione di poter vincere".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.