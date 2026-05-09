Lazio, Orsi sicuro: "Inter favorita in finale. Derby? Ecco come andrà"
09.05.2026 10:15 di Simone Locusta
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© foto di Stefano Principi
A "Foro Messaggero", l'evento organizzato da Il Messaggero per celebrare gli Internazionali di tennis e lo sport italiano, è intervenuto Fernando Orsi, ex portiere della Lazio tra il 1982 e il 1985 e tra il 1989 e il 1998. Di seguito le sue parole riportate dal quotidiano:
"Giocare nella squadra della città in cui sei nato è l'emozione più grande. Devi avere un carattere particolare, soprattutto se giochi in porta. Se sbagli e magari ti allunghi un pallone non è che può salvarti un compagno. A volte qualche palo mi ha aiutato, ma neanche tanto".
Poi sulla finale di Coppa Italia contro l'Inter e il derby con la Roma: "Vedo un 55% per l'Inter. Al derby, la Roma rischia di sottovalutare l'impegno. Vincerà la Lazio".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.