Lazio, Tommy Paul torna all'Olimpico: sarà sugli spalti contro l'Inter
09.05.2026 10:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Giorni caldi a Roma. In particolare, sono gli Internazionali d'Italia a scaldare l'ambiente prima del derby e prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Tra i tennisti in gara c'è anche il noto tifoso biancoceleste Tommy Paul, che ieri ha giocato il suo match contro Aleksandar Vukic.
Oggi non avrà impegni e, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è molto probabile che sarà presente sugli spalti dell’Olimpico in occasione di Lazio - Inter, magari con la sua maglia personalizzata col numero 10 che la Lazio gli ha consegnato al Foro.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.