Patric, una carriera tra Barcellona e Lazio: "Sono orgoglioso"
08.05.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Due squadre per la carriera. Patric ha dedicato tutta la sua vita calcistica al Barcellona e alla Lazio. E proprio di questo ha parlato all'interno del match program della società biancoceleste alla vigilia della gara di campionato contro l'Inter. Di seguito le sue parole.
“Ho giocato solo con Barcellona e Lazio? Questo fa capire che tipo di calciatore sono, uno che pensa prima di tutto al bene della squadra, a vincere, che mette gli interessi dello spogliatoio davanti a tutto. Cerco di dare il 100% in ogni allenamento, mi preparo tutti i giorni per dare il massimo alla Lazio e mi aspetto sempre lo stesso dai miei compagni, cioè vivere il calcio come uno stile di vita. Sono orgoglioso della mia carriera e del percorso fatto finora”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.