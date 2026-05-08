Lazio, Caicedo: "Stagione non positiva, vincere la Coppa Italia è fondamentale"
08.05.2026 15:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Felipe Caicedo continua a seguire la sua amata Lazio anche a distanza e il Corriere della Sera lo ha intervistato per chiedergli un parere su questa stagione complicata: non bene in campionato, molto bene in Coppa Italia e con praticamente tutto il girone di ritorno senza tifosi ad accompagnare la squadra.
Tutto sommato, l'attaccante ovviamente reputa la stagione biancoceleste "non positiva": la classifica in campionato non è buona, ma il percorso in Coppa sì, avendo fatto fuori squadre come Milan, Bologna e Atalanta. Vincere il trofeo sarebbe fondamentale e, secondo Caicedo, rappresenterebbe una svolta, che si augura con tutto il cuore possa avvenire.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.