Lazio, Er Faina: "Il futuro mi spaventa! Questa società..."

08.05.2026 14:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Er Faina: "Il futuro mi spaventa! Questa società..."
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Ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto Damiano Er Faina che ha detto la sua sulla partita tra Lazio e Inter, prima di spostarsi sul futuro della squadra biancoceleste e di Maurizio Sarri. 

LAZIO-INTER - "L'Inter dovrebbe fare un ampio turnover. Io proverei ad approfittare della bassa soglia dell'attenzione dell'Inter, anche perché il settimo posto è complicato. Io mi aspetto una partita tattica, di studio". 

RAMMARICO "Alla Lazio sarebbe bastato il giusto nel mercato di gennaio per restare attaccato al treno europeo. Anche le altre squadre hanno avuto i loro problemi. Non vedo un divario così ampio tra la Lazio e le altre. Alla fine i punti di differenza dall'Atalanta sono quattro. Bastava fare la società normale e fare mercato. Se prendi Sarri sai benissimo che devi fare un certo tipo di operazioni. Un mercato come quello fatto dalla Lazio a gennaio non si vede da nessuna parte. È stata fortunata con Taylor". 

IL FUTURO DELLA LAZIO - "Io sono preoccupato da un po' del futuro della Lazio. Credo che in questa stagione la Lazio poteva e doveva fare di più come apporto all'allenatore preso. Se dovessi pensare al domani svengo"

IL FUTURO DI SARRI "Sarri oggi non va via perché dietro c'è il Napoli, ma per la società con cui deve lavorare a Roma. Se avesse la certezza di avere ottenere certi acquisti resterebbe alla Lazio. Credo che l'affetto che lui provi per questa piazza lo spingerebbe a voltare le spalle anche a Napoli e Fiorentina". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.