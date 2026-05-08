Lazio, Er Faina: "Il futuro mi spaventa! Questa società..."

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Ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto Damiano Er Faina che ha detto la sua sulla partita tra Lazio e Inter, prima di spostarsi sul futuro della squadra biancoceleste e di Maurizio Sarri.

LAZIO-INTER - "L'Inter dovrebbe fare un ampio turnover. Io proverei ad approfittare della bassa soglia dell'attenzione dell'Inter, anche perché il settimo posto è complicato. Io mi aspetto una partita tattica, di studio".

RAMMARICO - "Alla Lazio sarebbe bastato il giusto nel mercato di gennaio per restare attaccato al treno europeo. Anche le altre squadre hanno avuto i loro problemi. Non vedo un divario così ampio tra la Lazio e le altre. Alla fine i punti di differenza dall'Atalanta sono quattro. Bastava fare la società normale e fare mercato. Se prendi Sarri sai benissimo che devi fare un certo tipo di operazioni. Un mercato come quello fatto dalla Lazio a gennaio non si vede da nessuna parte. È stata fortunata con Taylor".

IL FUTURO DELLA LAZIO - "Io sono preoccupato da un po' del futuro della Lazio. Credo che in questa stagione la Lazio poteva e doveva fare di più come apporto all'allenatore preso. Se dovessi pensare al domani svengo".

IL FUTURO DI SARRI - "Sarri oggi non va via perché dietro c'è il Napoli, ma per la società con cui deve lavorare a Roma. Se avesse la certezza di avere ottenere certi acquisti resterebbe alla Lazio. Credo che l'affetto che lui provi per questa piazza lo spingerebbe a voltare le spalle anche a Napoli e Fiorentina".