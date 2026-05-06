Lazio, ecco la maglia per la finale di Coppa Italia contro l'Inter - FOTO
06.05.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Svelata la maglia della finale. Attraverso i propri canali ufficiali, la Lazio ha mostrato la divisa (la prima, quella celeste, con lo sponsor Polymarket) che la squadra di Sarri indosserà il prossimo 13 maggio in Coppa Italia contro l'Inter. "Un ultimo atto tutto da vivere. Scopri la maglia della finale di Coppa Italia Frecciarossa contro l`Inter e sfrutta la personalizzazione gratuita", si legge sul sito. Di seguito le immagini.