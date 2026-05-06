Lazio | Romagnoli - Gila, ultima missione? Il muro è pronto per la Coppa Italia

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RASSEGNA STAMPA - Il muro è (quasi) pronto. La Lazio si prepara a ritrovare la sua coppia difensiva titolare proprio nella partita più importante della stagione: la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l’Inter. E non è escluso che Alessio Romagnoli e Mario Gila possano rivedersi insieme già nell’anticipo di campionato, sempre all’Olimpico, quattro giorni prima. La loro intesa è stata uno dei pilastri della squadra di Sarri. Anche grazie a loro, la Lazio ha costruito una solidità difensiva evidente, certificata dai 15 clean sheet in Serie A: adesso saranno chiamati a fermare uno degli attacchi più temuti del campionato, che ha messo in difficoltà quasi tutte le difese di Serie A.

Negli ultimi tempi la coppia si è vista poco. Gila è stato fermato da un’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a saltare gran parte delle ultime gare di campionato. Ha giocato solo contro il Napoli ed è stato impiegato anche in Coppa Italia contro l’Atalanta, prima che il problema si ripresentasse nel finale, costringendolo al cambio. Da quel momento, lo staff ha deciso di gestirlo con cautela, programmando il rientro direttamente per la finale. Ora però le sue condizioni sono in netto miglioramento e non è escluso che possa scendere in campo già nel prossimo match di campionato per ritrovare il ritmo partita.

La finale potrebbe rappresentare anche un punto di svolta per il futuro di entrambi. I contratti, in scadenza nel 2027, non sembrano destinati al rinnovo e l’ipotesi di una cessione estiva è concreta. Romagnoli era stato vicino all’Al Sadd già a gennaio, mentre Gila è finito nel mirino di diversi club, tra cui il Milan. Prima, però, c’è una partita da giocare, e magari da vincere: cchiudere con un trofeo renderebbe tutto più semplice.