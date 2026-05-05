Lazio - Inter, i precedenti casalinghi sorridono ai biancocelesti: il dato
La squadra di Sarri si prepara ad affrontare l`Inter. Una partita che vede i numeri a favore della Lazio: su 82 gare di Serie A in casa infatti, i biancocelesti hanno vinto 29 volte, l`ultima per 3-1 nell'agosto 2022. Completano il dato 29 pareggi (manca dall`1-1 dell'ottobre 2020) e 24 sconfitte (la più recente risale allo 0-6 del dicembre 2024) Sono inoltre 112 i gol capitolini, contro i 109 nerazzurri. Di seguito, tutti i dati riportati da sslazio.it:
Precedenti totali: 189 (47 vittorie Lazio, 62 pareggi, 80 vittorie Inter)
Ultima vittoria Lazio: 3-1 (26.08.2022)
Ultima vittoria Inter: 2-0 (09.11.2025)
Ultimo pareggio: 2-2 (18.05.2025)
Gol totali Lazio: 208
Gol totali Inter: 304
Capocannoniere della sfida: Giuseppe Meazza 18 gol
Vittorie con più gol realizzati in A all`Olimpico: 4-1 Lazio (1995) - 0-6 Inter (2025)