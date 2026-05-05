L'Inter vuole la stellina d'argento: obiettivo Coppa Italia contro la Lazio
05.05.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Una stellina d'argento per l'Inter. È il sogno nerazzurro per il finale di stagione, dopo aver conquistato lo scudetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'idea della società è quella di inserire proprio il riconoscimento sulla maglia in caso di vittoria della decima Coppa Italia contro la Lazio.
"Sarebbe bello inserire il simbolo della stellina. Prima però dobbiamo vincere la finale", aveva detto il presidente Marotta a Radio anch’io su Radio1. In quel caso bisognerebbe chiedere alla Federcalcio la possibilità di inserire la stellina, che si aggiungerebbe allo scudetto, alla coccarda e alle due stelle d'oro già presenti.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.