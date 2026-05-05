Lazio, Sarri batte la Cremonese con la mossa Noslin: le sue pagelle

05.05.2026 10:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sarri batte la Cremonese con la mossa Noslin: le sue pagelle

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha ribaltato la Cremonese. Decisivo Sarri con i cambi nel secondo tempo, soprattutto con quello di Noslin per Maldini. È stato proprio l'olandese a risolvere la gara, con l'assist per Isaksen e il gol dell'1-2 nel finale. I quotidiani hanno premiato il tecnico biancoceleste, promosso a pieni voti dopo il successo allo Zini.

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Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.