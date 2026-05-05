Lazio, Giordano: "Partita dominata. Noslin? Quando entra..."

Al termine della partita tra Cremonese e Lazio, vinta nel finale grazie alla rete di Noslin nel recupero, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il bomber Bruno Giordano.

LA PARTITA - "Una partita dominata dall'inizio, ma la Lazio non ha mai affondato il colpo. Alla Cremonese andava bene il pareggio. La squadra palleggiava bene, ma senza mai impensierire la difesa. Mi sembra la squadra di Baroni che si distende in velocità. Tavares dev'essere la prima maglia che dai ai terzini. Il suo strapotere fisico e atletico non lo ha nessuno. Io lo lascerei andare dove lo porta al cuore, soprattutto in una squadra che crea poche occasioni. Lui può essere determinante".

ISAKSEN - "Una buona partita, niente di trascendentale per quello che può dare. Si è fatto trovare pronto sull'azione del gol. Bravo anche Noslin a dargli quella palla. Il gol è stato molto bello. Un gol tecnicamente buono da parte di tutti".

NOSLIN - "Sarri ha ricevuto conferme da Noslin. Quando entra è letale. Se gli viene data la possibilità di giocare in questo campionato ci può stare benissimo. Lui è un giocatore che dà fastidio alle difese, è rapido, sa pressare. Potrebbe essere la carta per il 13".

ROVELLA - "Mi è sembrato padrone della situazione. Essendoci tanto palleggio non gli è stata chiesta molta dinamicità. Ha palleggiato bene, ha ripreso confidenza con il campo. Vediamo quanto giocherà contro l'Inter, poi vedremo chi sceglierà il mister".

CONFERENCE - "Per me la Lazio non è in corsa per la Conference. La Lazio si deve concentrare sulla partita nel 13".

MALDINI - "E' il giocatore che conosciamo, bello stilistacamente ma poco efficace. Se giochi attaccante la prima idea dovrebbe essere calciare in porta, la sua azione è sempre finalizzata verso gli altri. Chi giocherà il 13? Io farei partire Noslin, ma dipende da tante cose. Avere una concorrenza che stimola i calciatori è importante".