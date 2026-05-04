Cremonese - Lazio, Noslin è stato decisivo: Sarri lo incorona
Noslin è stato protagonista della vittoria in rimonta della Lazio sulla Cremonese, suo il gol decisivo che ha consegnato i tre punti a Sarri. L'olandese è stato oggetto di dibattito in conferenza stampa, il tecnico - commentando la sua prestazione e la stagione complessiva - si è espresso così: “Ho fatto fatica a inquadrarlo, può fare diversi ruoli ma non si è mai specializzato. Penso che sia un ragazzo che a seconda dei momenti della partita può fare la punta centrale come l’esterno. La mia sensazione a fine primo tempo è che avevamo in mano la partita ma non riuscivamo a trovare soluzioni, lui in questo è bravo. Poi ho deciso di spostarlo per far entrare Dia e hanno fatto il secondo gol”.
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