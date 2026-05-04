Lazio regina dei minuti di recupero: Noslin sigla l'ennesimo gol nel finale
04.05.2026 20:40 di Simone Locusta
La Lazio espugna lo Zini e peggiora ulteriormente la situazione della Cremonese. Decisivo il gol di Tijjani Noslin al 92' per completare la rimonta, un altro segnato allo scadere dopo quello siglato da Maldini contro l'Udinese la settimana scorsa e l'ennesimo segnato dai biancocelesti nei minuti di recupero. Quello dell'attaccante olandese è infatti l'ottavo gol segnato oltre il novantesimo dagli uomini di Sarri: nessuno come la Lazio in questa stagione di Serie A.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.