Lazio, Oddi su Maldini: "A Cremona si gioca una maglia per la finale"
04.05.2026 17:30 di Christian Gugliotta
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In vista di Cremonese - Lazio, Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali si è soffermato su alcune delle possibili scelte di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni:
“Cremonese-Lazio? In queste partite in cui trovi un’avversario inferiore che starà attento a livello tattico, non fare a meno di un giocatore come Tavares. E’ devastante quando scende e molto migliorato a livello tattico. Non so se Zaccagni, poi, può sostenere questi impegni ravvicinati che poteranno poi la Lazio alla finale con l’Inter. Sceglierei anche Maldini. Dia e Noslin si conoscono, vediamo cosa dice il campo sull’ex Atalanta. Ultimamente qualcosa ha fatto vedere, stasera a Cremona si gioca una maglia da titolare per la finale”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.