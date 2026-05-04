GOSSIP | Melissa Satta: "Pronta a sposare Carlo Beretta"

04.05.2026 11:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
GOSSIP | Melissa Satta: "Pronta a sposare Carlo Beretta"
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© foto di Federico De Luca

Melissa Satta è pronta al grande passo con Carlo Beretta. I due ormai fanno coppia fissa da diverso tempo e adesso sarebbe pronta al . Come riportato da Di Più la relazione procede a gonfie vele e in futuro chissà che non possa arrivare anche un figlio“Sogno una casa tutta nostra, un posto caldo, pieno di vita... E magari anche un fratellino per Maddox, con Carlo... <<< MELISSA SATTA >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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