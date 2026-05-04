GOSSIP | Melissa Satta: "Pronta a sposare Carlo Beretta"
04.05.2026 11:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca
Melissa Satta è pronta al grande passo con Carlo Beretta. I due ormai fanno coppia fissa da diverso tempo e adesso sarebbe pronta al Sì. Come riportato da Di Più la relazione procede a gonfie vele e in futuro chissà che non possa arrivare anche un figlio: “Sogno una casa tutta nostra, un posto caldo, pieno di vita... E magari anche un fratellino per Maddox, con Carlo... <<< MELISSA SATTA >>>
autore
Jessica Reatini
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