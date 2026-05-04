Lazio, le neopromosse ti complicano la vita: il dato da sfatare a Cremona
04.05.2026 08:15 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La stagione della Lazio è stata, ed è tuttora, condita da decine di difficoltà, ma spesso si è persa da sola in un bicchier d'acqua. Sarri e i suoi si sono tolti delle soddisfazioni importanti, vincendo su campi difficili e battendo squadre più forti sulla carta come Napoli, Atalanta e Milan.
La vera difficoltà per i biancocelesti è con le cosiddette "piccole": secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti la Lazio contro le neopromosse ha vinto solo una delle ultime otto sfide (5 pareggi, 2 ko), dopo sette successi di fila. Sarri sottolinea spesso il dato: contro le piccole che si chiudono si soffre di più.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.