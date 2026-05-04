Calciomercato Lazio | La Cremonese riscatta Floriani Mussolini? Le ultime
RASSEGNA STAMPA - Cremonese - Lazio è anche e soprattutto la partita di Romano Floriani Mussolini. Il terzino, di proprietà del club biancoceleste, è in prestito con diritto di riscatto alla società grigioriossa: sarà il grande ex della partita dello Zini (dovrebbe giocare titolare o subentrare a gara in corso). Nei prossimi mesi si deciderà il suo futuro, che con ogni probabilità potrebbe essere ancora lontano da Formello.
Come riportato da La Repubblica, infatti, anche in caso di retrocessione i lombardi dovrebbero comunque acquistarlo a titolo definitivo. Nell’operazione, la Lazio si è riservata il 50% sulla futura rivendita del classe 2003. Dopo due prestiti (il primo alla Juve Stabia in Serie B), ora Floriani Mussolini potrebbe lasciare a tutti gli effetti la Capitale.