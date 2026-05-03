WOMEN | Serie A, Lazio - Ternana: quando e dove seguire il match
03.05.2026 21:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio Women si è messa alle spalle le due sconfitte pesantissime contro Inter e Sassuolo, la vittoria sul campo del Parma ha riportato entusiasmo e fiducia e ora le biancocelesti mettono nel mirino la Ternana con l'obiettivo di replicarsi. La sfida, valida per la decima giornata di ritorno, è in programma domenica 10 maggio alle 18:00 al Fersini. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva in diretta su Dazn e inoltre, potrà essere seguito in streaming live e on demand accedendo tramite app o sito.
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