Lazio - Inter, Sarri e Chivu sono l'incubo di Conte: c'entra lo scudetto
03.05.2026 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Conte battuto solo da Sarri e Chivu. C'entra lo scudetto: sono gli unici due allenatori della storia ad aver vinto un campionato con l'attuale tecnico del Napoli sulla panchina di una big. Per cinque volte, su sette totali, Conte ha dominato su tutte le altre squadre; nel 2019/20 e nel 2025/26, appunto, hanno avuto la meglio rispettivamente l'ora mister della Lazio e dell'Inter. A riportarlo è Matteo Di Gangi su X.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.