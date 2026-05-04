Lazio, è troppo importante arrivare all'ottavo posto: ecco perché
RASSEGNA STAMPA - Sono pochissimi i punti che separano l'ottavo e l'undicesimo posto. La Lazio vuole finire la stagione al meglio e evitare la parte destra della classifica, anche perché arrivare ottavi sarebbe molto importante in vista della prossima stagione.
Attualmente la classifica vede i biancocelesti al decimo posto con 48 punti, a una lunghezza da Bologna e Sassuolo, entrambe a quota 49 ma con una partita in più. Un pareggio con la Cremonese aprirebbe una corsa a tre per l’ottava posizione, mentre una vittoria lancerebbe la Lazio da sola. In caso di sconfitta, invece, tornerebbe in gioco l’Udinese, undicesima con 47 punti.
Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ottavo posto garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale di Coppa Italia, evitando così i preliminari in pieno agosto, i quali sarebbero un ostacolo in più nel mese che dovrebbe ospitare di nuovo la Supercoppa.