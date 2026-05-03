WOMEN | Monnecchi: "La Lazio è un progetto in crescita. Felice del gol e..."

Monnecchi è stata una delle protagoniste della vittoria sul campo del Parma, autrice del gol dell'1-1 che ha riaperto la sfida. La biancoceleste, nel post partita, ha parlato ai microfoni ufficiali del club commentando così la prestazione di squadra e le sensazioni dopo la rete: "Gol? Diciamo che era un ruolo per me inedito quest’anno, in quel pallone ho pensato che fosse il modo migliore di sfruttare la mia velocità e fortunatamente è andata bene. Dopo il gol abbiamo letto meglio la partita, è stato forse uno dei motivi per cui ci siamo sciolte. Secondo assist? Sono contentissima per lei perché se lo meritava, siamo contente che sia finita in gol e che abbiamo indirizzato la partita. Sicuramente dopo il Sassuolo e la sosta, è stato un peccato perché dopo il ko con l’Inter sarebbe stato bello stare tutte insieme e viversi il momento. Questa è stata una partita di riscatto per quello che è stato nelle scorse settimane e nell’ultimo mese in generale”.

“Classifica? Secondo me stiamo paragonando dei progetti importanti come quello della Lazio a Roma, Inter e Juventus. Per quella che è stata la stagione, sicuramente è un progetto in crescita e avrà da ridire nei prossimi anni. Credo sia solo questione di tempo per vedere la Lazio arrivare dove merita di stare”.

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