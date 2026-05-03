Rodaggio Lazio per l'Inter, Sarri chiede solidità e peso offensivo: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La marcia è partita. E adesso non si può più rallentare. La Lazio arriva alla fase decisiva della stagione con numeri in crescita e sensazioni sempre più positive. Il percorso d'avvicinamento alla Coppa Italia contro l'Inter passa anche dal campionato, dove la squadra di Sarri ha cambiato ritmo proprio nel momento più delicato.

I dati parlano chiaro, riporta Corriere dello Sport. Nelle ultime sette partite di Serie A, i biancocelesti hanno raccolto 4 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Un bottino che vale 14 punti dal 28° turno, meno soltanto di Napoli e Juventus. Un'accelerazione netta rispetto al passato, visto che nelle 17 gare precedenti erano arrivate appena quattro vittorie. Il cambio di passo è evidente, così come la crescita della squadra. Sarri lo sa e ora insiste. Nonostante le solite difficoltà, vuole continuità. In questo contesto si inserisce la trasferta di domani contro la Cremonese. Una tappa che vale doppio perché mette alla prova uno dei limiti più evidenti della stagione: il rendimento esterno.

I numeri raccontano una doppia faccia. Da un lato, la Lazio fatica tremendamente a segnare fuori casa. Appena 12 gol realizzati, col solo Verona a fare peggio. Dall'altro lato, però, emerge una solidità di altissimo livello. Con 12 reti subite in trasferta, i biancocelesti vantano la seconda miglior difesa esterna del campionato, dietro soltanto al Napoli. Non è un caso che la squadra di Sarri sia tra quelle con più clean sheet fuori casa: 9, come l'Inter.

Mau fissa l'obiettivo, vuole migliorare proprio questo bilanciamento. Vuole una squadra capace di mantenere solidità difensiva, ma anche di aumentare il peso offensivo. Un passaggio fondamentale per trasformare la buona fase in una vera opportunità. ll rodaggio è in corso, la finale si avvicina. E ogni partita, da qui al 13 maggio, sarà un passo in più verso l'obiettivo.