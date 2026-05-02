GOSSIP | Mbappé in Italia con Ester Exposito: è polemica. Il motivo

02.05.2026 14:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
GOSSIP | Mbappé in Italia con Ester Exposito: è polemica. Il motivo
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Sui social sono andate virali le immagini che vedono Kylian Mbappé in Sardegna, più precisamente a Cagliari. L'attaccante del Real Madrid è stato ritratto con l'attrice spagnola Ester Exposito, con cui ha... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.