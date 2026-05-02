Lazio Primavera, l'ex Sanderra: "Sulejmani come Pio Esposito! È forte e..."

Nessuno come Flavio Sulejmani: contro la Roma è arrivato a quota centoquattro presenze con la maglia della Lazio Primavera segnando un nuovo record. Ai microfoni di gazzetta.it ha parlato di lui l'ex tecnico biancoceleste Stefano Sanderra, che ha allenato il classe 2006 per due anni a Formello. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

“Il salto tra i grandi? Credo sia giunta l’ora. Però, personalmente, me lo sarei aspettato già quest’anno. È maturo, può e deve farlo. I suoi gol li sta facendo, ora è giusto che si cimenti col calcio vero. Che è più difficile e stressante. Sarà il campo a parlare: deve ancora completarsi, ma i presupposti per fare bene ci sono. Mi ricordo una partita in particolare, cioè la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Torino. Era il 2024. Siamo usciti, però in quella sfida ha segnato tre gol. Credo sia stata emblematica per il modo in cui l’ha interpretata: era il primo a crederci dopo la sconfitta dell’andata, ha dimostrato di essere un grande lottatore”.

“Se dovessi fare un paragone, il nome da cui può prendere spunto è Pio Esposito. È quel tipo di attaccante lì. Negli ultimi sedici metri è davvero forte, il classico nove che conclude le azioni. È sempre pericoloso. Più lontano dalla porta, invece, può migliorare. Se continua così, sicuramente può arrivare in alto. Parliamo di un ragazzo dal carattere forte. È determinato, un combattente. Sa fare gruppo e questa, probabilmente, è la sua caratteristica più importante”.