Lazio, aggiunti nuovi posti per la finale di Coppa Italia: ecco l'ultimo dato
30.04.2026 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Sono aumentati i posti a disposizione per i tifosi della Lazio per la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Nelle ultime ore, infatti, sono stati aggiunti 510 biglietti in Tribuna Monte Mario, nella parte più vicina al campo e al settore dei Distinti Nord-Ovest. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, di questi ne sono stati venduti circa una decina: con Curva Nord e Tribuna Tevere ormai sold out, sono 600 i posti rimasti acquistabili al momento, tutti in Monte Mario.