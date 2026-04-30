Conference League | Kamada sogna la finale: le sfide in programma
30.04.2026 19:00 di Simone Locusta
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Quest'anno la Fiorentina non è riuscita a raggiungere la finale di Conference League, la differenza di valori con il Crystal Palace si è resa evidente nel doppio confronto ai quarti di finale. Proprio gli Eagles di Daichi Kamada, ex centrocampista della Lazio, sono i principali favoriti, ma prima di arrivare in finale dovranno superare lo Shakthar Donetsk. Dall'altro lato del tabellone, invece, si affronteranno Rayo Vallecano e Strasburgo. Le due sfide sono i programma questa sera alle ore 21:00: si giocherà in contemporanea.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.