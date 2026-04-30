Lazio, Bonanni: "Sarri sarebbe un nome spendibile per la Fiorentina"
30.04.2026 17:30 di Simone Locusta
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L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del possibile successore di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Al momento, i nomi di Fabio Grosso e Maurizio Sarri, attualmente sulla panchina di Sassuolo e Lazio, sembrano essere quelli in pole. Di seguito le sue parole.
"Fabio ha fatto benissimo quest'anno, anche se non so che cosa voglia fare la Fiorentina l'anno prossimo. Il suo profilo potrebbe essere allettante sicuramente, ma anche Sarri potrebbe essere un nome spendibile".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.