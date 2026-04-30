Parma, senti Valeri: "Vorrei giocare ogni settimana contro Lazio e Roma"
Raggiunto dai microfoni di Sky Sport l’esterno sinistro del Parma Emanuele Valeri ha rilasciato una lunga intervista in cui ha toccato vari temi partendo dall’andamento in questa stagione.
“Ci sono stati periodi altalenanti, poi abbiamo trovato qualche vittoria e quindi un crollo di qualche partita. Poi il filotto con Bologna, Verona e Milan ci ha dato la spinta. Il mister ha saputo toccare i tasti giusti e anche noi lo abbiamo aiutato”.
Impossibile poi non toccare il tema Lazio e Roma: “Vorrei giocare ogni settimana contro la Roma o la Lazio, due squadre importanti per me per motivi diversi”, ha concluso Valeri.
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