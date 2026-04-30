Inter, Inzaghi: "Chivu è stata una scelta giusta. Ora testa alla Coppa Italia"
30.04.2026 12:00 di Christian Gugliotta
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Simone Inzaghi incorona Cristian Chivu. Nell'intervista concessa per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore dell'Inter ha elogiato il nuovo allenatore nerazzurro, evidenziandone i meriti per lo Scudetto ormai praticamente conquistato e soffermandosi anche sulla possibilità di vincere la Coppa Italia in finale contro la Lazio. Queste le sue parole:
"Sono stati molto bravi, vincere non è mai facile. E il merito è anche di Chivu. Conoscevo il gruppo e non avevo dubbi sulle capacità dei giocatori. Ma anche puntare su Cristian è stata una scelta giusta e io lo sapevo, perché lo avevo visto lavorare. Ora è giusto che l’Inter festeggi e che poi provi a vincere la finale di Coppa Italia".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.