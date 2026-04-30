Lazio, rientro cauto per Zaccagni e Gila: Sarri li vuole al meglio per la finale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Trascorso il giorno di riposo concesso da Sarri per smaltire le fatiche dell'intensa gara contro l'Udinese, ieri la Lazio si è ritrovata nel pomeriggio per la ripresa degli allenamenti. A Formello c'erano anche gli acciaccati Gila e Zaccagni, che hanno svolto parte della seduta in gruppo. Assenti all'Olimpico rispettivamente per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia e per un trauma contusivo al quadricipite destro, le loro condizioni non preoccupano e saranno entrambi a disposizione per il prossimo impegno di campionato.

Per la trasferta di Cremona, tuttavia, il tecnico intende gestirli, senza affrettare alcun tipo di rientro. Come sottolinea il Corriere dello Sport, all'orizzonte c'è la finale di Coppa Italia e Mau non intende prendersi alcun rischio. Discorso simile vale per Adam Marusic che, nonostante il rientro lampo per la semifinale con l'Atalanta, non è ancora al meglio. La testa è già alla sfida del 13 maggio contro l'Inter e fino a quel momento tutte le decisioni saranno prese in quell'ottica.