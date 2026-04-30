Lazio, quale futuro per Gila? Il Real osserva interessato
30.04.2026 08:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Mario Gila è al centro del mercato: il Milan è pronto a muoversi, Inter e Juventus restano interessate, il Napoli osserva e dall’estero arrivano segnali da Premier e Francia e, come sottolinea il Corriere dello Sport, il Real Madrid sempre vigile a monitorare la situazione in quanto mantiene il 50% sulla futura rivendita.
L'agente dello spagnolo ha ribadito che il difensore è sereno e felice alla Lazio e forte di questo Lotito proverà a trattenerlo almeno un altro anno, anche perché sostituire lui e Romagnoli (se dovesse partire) non sarebbe semplice, soprattutto con un mercato in equilibrio tra entrate e uscite.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.