Italia, Gravina: "Ripescaggi? Idea vergognosa". E sulle dimissioni...

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L’ormai ex presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Otto e mezzo, programma condotto da Lilli Gruber e in onda su La7, ed è tornato a parlare dell’eliminazione dell’Italia dal Mondiale del 2026: “Gattuso? Per me era assolutamente l'uomo giusto. Era il migliore, in quel momento avevamo bisogno di qualcuno che facesse riscoprire ai ragazzi i valori e l'attaccamento alla maglia, ma purtroppo è mancato il risultato sportivo. Il ripescaggio? Mi sembra un'idea fantasiosa e vergognosa. Si sta negoziando sulla passione dei tifosi italiani, che sono gli unici a meritare di andare ai Mondiali”.

Sulle sue dimissioni invece: “Non sono stato costretto a dimettermi, nella maniera più assoluta. È stata una mia scelta personale. Avevo assunto un impegno verso tutti i tifosi italiani di andare al Mondiale e purtroppo non ho mantenuto fede a questo impegno. È stato giusto dimettersi, un gesto d'amore e di responsabilità. Non sono propenso a subire pressioni, ragiono con la mia testa e la mia lucidità, e questo è stato un atto di responsabilità verso la Federazione”.

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