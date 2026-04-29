Inter, Lautaro in gruppo! Ora punta il Parma. E contro la Lazio...
29.04.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Riecco Lautaro Martinez. Come riportato da SkySport, il capitano dell'Inter è tornato a lavorare in gruppo dopo l'ultimo problema fisico che l'ha fermato nelle scorse partite. L'argentino sarà quindi a disposizione per la prossima giornata di campionato contro il Parma: deciderà Chivu se metterlo in campo dall'inizio o solo a gara in corso. Salvo ricadute, quindi, ci sarà anche per la finale di Coppa Italia contro la Lazio del 13 maggio. Con la squadra mancavano solo i due infortunati Luis Henrique e Calhanoglu.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.