Lazio, Motta svela un retroscena sull'ultimo rigore: "Ecco cos'è successo..."

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Edoardo Motta a Bergamo ha toccato il cielo con un dito. Lo stesso che il poritere della Lazio ha alzato quando ha parato il rigore di De Ketelaere, senza rendersi conto che fosse quello decisivo, come ha confessato lui stesso ai taccuini di Tuttosport: "Non l'ho ancora del tutto realizzato. Quando ho parato il tiro di De Ketelaere ero talmente concentrato che non avevo capito che era stata la parata decisiva, quella che chiudeva il match!". La tensione e l'adrenalina la facevano da padroni in quel momento e come Donnarumma in finale degli Europei del 2021, quando ha visto corrergli incontro i compagni, Motta ha realizzato quello che aveva fatto: di esser entrato nella storia della Lazio, ma anche del calcio mondiale.