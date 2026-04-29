Lazio, Motta no-stress: "Vi svelo cos'ho fatto prima dell'Atalanta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Edoardo Motta è un ragazzo di 21 anni davanti che all'inizio della sua carriera ha vissuto quello che altri colleghi vivono in cinque anni. L'esordio tra i professionisti con la Reggiana, il trasferimento alla Lazio, l'esordio in Serie A e una semifinale di Coppa Italia decisiva per la stagione della sua squadra. Il tutto in meno di un anno. Ma là dove altri sarebbero crollati o avrebbero accusato lo stress, Motta si è riuscito a dimostrare freddo, attento e capace di andar oltre le difficoltà e le insidie.

Come a Bergamo, dove una partita imprecisa non gli è costata una brutta figura, ma l'ha trasformato in erore per una notte neutralizzando il colpo di testa di Scamacca e poi ben quattro calci di rigore su cinque. Il segreto? Nessuno stress e solo tanta concentrazione, come svelato dallo stesso Motta ai taccuini di Tuttosport.

IL SEGRETO DI MOTTA - "Io vivo tutto serenamente. Sapevo bene che fosse una partita importante, un vero e proprio spartiacque per la nostra stagione, ma dentro di me ero estremamente tranquillo. Come ho dormito la notte prima? Benissimo. Anzi, anche nel pomeriggio ero riuscito a rilassarmi per qualche ora. Il mio problema è tentare di dormire dopo una partita! L'adrenalina è sempre troppo forte". Poi Motta continua: "Durante i calci di rigore ero sereno. Potrà sembrare strano, ma io avevo dentro di me una calma assoluta. Questa è la mia forza".