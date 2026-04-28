Lazio, confermata la squalifica per Cancellieri: la decisione del Giudice Sportivo

28.04.2026 17:50 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, confermata la squalifica per Cancellieri: la decisione del Giudice Sportivo
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La Lazio è uscita dalla sfida dell'Olimpico con un solo punto e una pessima notizia in vista del prossimo match di campionato. Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo al termine dell'ultima giornata di Serie AMatteo Cancellieri, che era in diffida, è stato squalificato in seguito all'ammonizione rimediata al 41' e sarà quindi costretto a saltare la prossima gara contro la Cremonese. Oltre a lui, sono stati ammoniti anche Patric e Luca Pellegrini.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.