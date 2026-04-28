Lazio, confermata la squalifica per Cancellieri: la decisione del Giudice Sportivo
28.04.2026 17:50 di Simone Locusta
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La Lazio è uscita dalla sfida dell'Olimpico con un solo punto e una pessima notizia in vista del prossimo match di campionato. Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo al termine dell'ultima giornata di Serie A, Matteo Cancellieri, che era in diffida, è stato squalificato in seguito all'ammonizione rimediata al 41' e sarà quindi costretto a saltare la prossima gara contro la Cremonese. Oltre a lui, sono stati ammoniti anche Patric e Luca Pellegrini.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.