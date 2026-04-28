Caso Rocchi, l'ex designatore ha deciso: non si presenterà in Procura
28.04.2026 17:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Gianluca Rocchi non si presenterà davanti ai pubblici magistrati della Procura di Milano. Questa la decisione dell’ex designatore degli arbitri che è si autosospeso dopo l’accusa si frode sportiva.
A decidere l’avvocato Antonio D’Arrivo che ha comunicato le sue motivazioni in una nota ufficiale: “Non si presenterà per rendere l'interrogatorio. occhi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo”.
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Jessica Reatini
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