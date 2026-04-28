FORMELLO - Lazio, riposo e poi ripresa: Cataldi in dubbio, gli altri...
FORMELLO - Giornata di riposo per la Lazio dopo l'Udinese. Manca praticamente una settimana alla gara contro la Cremonese: ci sarà tempo per fare tutte le valutazioni e le prove tattiche sul campo. Sarri sicuramente dovrà fare a meno di Cancellieri, squalificato perché diffidato e ammonito all'Olimpico. Rientrerà direttamente contro l'Inter in campionato.
In settimana però dovrebbero rivedersi Gila e Zaccagni. Le loro condizioni non preoccupano: il primo è alle prese con un ematoma alla caviglia, mentre il secondo deve smaltire un affaticamento muscolare accusato a Bergamo. Entrambi potrebbero tornare a disposizione, ma non verranno comunque rischiati in vista della finale di Coppa Italia.
Lo stesso discorso vale per Cataldi. È fermo per una "sindrome influenzale", la società l'aveva comunicato in una nota omettendo però un fastidio al pube. L'allarme l'aveva acceso Sarri in conferenza: "Ha qualche problema in più". Per questo è sembrato in difficoltà nelle ultime partite ed è stato spesso alternato con Patric. Nei prossimi quindici giorni verrà gestito, la sfida del 13 maggio ha la priorità. In quel ruolo, quantomeno, si è rivisto Rovella in panchina.