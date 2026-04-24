Lazio, Lotito: "Tifosi allo stadio per il derby? Io ho fatto tutto, chiedete a loro"
24.04.2026 17:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Tifosi allo stadio per il derby? Voi lo dovete chiedere a loro, non lo dovete chiedere a me. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare e penso che lo dissimulino i fatti e i comportamenti". Così il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito all'AGI sulla possibilità che i tifosi possano cambiare idea ed entrare allo stadio per il derby con la Roma.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.