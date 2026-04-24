Udinese, Sensini: "La Lazio non è più tra le sette sorelle, ma..."
24.04.2026 17:15 di Simone Locusta
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Il doppio ex di Lazio e Udinese Nestor Sensini ha rilasciato un'intervista ai taccuini de Il Messaggero Veneto per commentare la stagione dei friulani e della prossima sfida contro gli uomini di Sarri. Di seguito le sue parole.
"Un vero peccato che non possano giocarsi l'Europa con la Lazio. Runjaic ha saputo imporsi con formazioni di spessore e in stadi importanti, gioca meglio con le grandi che con le piccole. La Lazio non è più tra le sette sorelle del campionato, ma sa pur sempre farsi rispettare e cerca il gioco come le grandi".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.