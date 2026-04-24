WOMEN | Lazio, Cafferata: "Vogliamo l'Europa. Col Sassuolo servirà..."

Alla vigilia della sfida col Sassuolo, che si disputerà al Fersini, Federica Cafferata ha rilasciato un'intervista al match program ufficiale della Lazio. Queste le sue parole: "Se siamo riuscite a metabolizzare la sconfitta con l’Inter? Si, abbiamo avuto due settimane molto pesanti, in cui si è sentita la sconfitta. È stato difficile soprattutto perché volevamo rigiocare subito e due settimane di pausa della Nazionale hanno fatto sì che non potevamo sfogare la frustrazione della sconfitta. Però, ecco queste due settimane sono passate e siamo felici ora di scendere in campo per rifarci”.

“Che Lazio servirà contro il Sassuolo? Attenta, che non guarda in faccia nessuno. Sappiamo che da qui alla fine abbiamo quattro finali. Saranno partite tostissime, verso la fine del campionato contro chiunque giochi è possibile che le squadre si ritrovino a giocare punti. Sono tutte partite difficili per tutti, anche il Sassuolo cercherà di fare punti perché non è ancora salvo. Servirà una Lazio attenta, ma soprattuto che abbia un gran senso di orgoglio. Io credo che se noi ci concentriamo sul nostro percorso non guardiamo le altre, poi se alla fine avremo fatto bene ci auguriamo di non dover guardar le altre. Poi, se anche loro avranno fatto bene ci sarà da stringergli la mano. All’andata le gare in trasferta sono state tutte difficilissime, ora in casa nostra sarà battaglia”.

“Che finale di stagione mi aspetto? Sto lavorando tanto, al di là di essere titolare credo di essere arrivata a ottime prestazioni anche subentrando a gara in corso. Sono felice in generale, dell’apporto che sto dando alla squadra sia se parto dall’inizio sia se subentro. Il mio finale di stagione? Non lo penso su di me, la priorità per me è la squadra. Abbiamo un obiettivo veramente grande, che non diciamo ma vogliamo andare Europa”.

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