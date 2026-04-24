Calciomercato Lazio | Per il centrocampo si guarda in Serie B: l'ultimo nome
24.04.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il futuro del centrocampo della Lazio potrebbe passare anche per la Serie B. Dopo l'acquisto di Motta, al momento più che azzeccato, a Formello si guarda anche a un altro giovane che sta facendo bene in cadetteria. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la società biancoceleste starebbe tenendo d'occhio Issa Doumbia del Venezia.
Quest'anno in 35 partite giocate (2.919 minuti, compresa la Coppa Italia) ha messo a referto 8 gol e 5 assist, che stanno trascinando i lagunari verso la Serie A. Su di lui ci sono anche diverse squadre europee, tra cui soprattutto lo Sporting Lisbona. Al momento, però, il Venezia ha chiuso a ogni possibilità di trasferimento. Ma le cose in estate potrebbero cambiare.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.