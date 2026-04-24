Udinese, l'iniziativa del club prima della Lazio: tutti i dettagli
24.04.2026 12:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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In vista della partita contro la Lazio di lunedì sera, l’Udinese ha invitato i suoi tifosi all’allenamento di sabato mattina, alle 11, al Centro Sportivo Dino Bruseschi. Si tratta di un appuntamento che la società ha fortemente voluto, quello che permette alla tifoseria bianconera di incontrare la squadra. Quello di sabato 25 aprile alle 11 è il sesto di questa stagione. L’ultima volta che i tifosi hanno potuto affollare il Bruseschi, riporta Udinese Blog, è stato lo scorso 30 dicembre.
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.