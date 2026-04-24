Lazio, tra coppa e tennis spunta la nuova data per il derby. Ma ci sono due ostacoli

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RASSEGNA STAMPA - Resta ancora sospesa la data del derby della Capitale. La conquista della finale di Coppa Italia da parte della Lazio non agevola i compiti di chi dovrà stilare il calendario, a maggior ragione pensando alla finale degli Internazionali di tennis in programma domenica 17 maggio.

In questo scenario, considerando anche il divieto alla disputa della gara tra Lazio e Roma in orario notturno, sembra rimanere solo uno slot libero per il derby. Come riporta il Messaggero, infatti, la data di lunedì 18 maggio alle ore 18:00 è a oggi quella più accreditata.

Difficile, per questioni di ordine pubblico, giocare il derby domenica in contemporanea con la finale maschile che potrebbe avere Sinner tra i protagonisti e con quella di doppio femminile. Improbabile anche l’anticipo al sabato, sia perché sono in programma le finali di doppio maschile e del tabellone femminile, sia perché sarebbe vicina alla finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio. Due ostacoli, però, sorgono anche per quanto riguarda lunedì 18 maggio.

Da un lato c’è da fare i conti con una stracittadina nel pomeriggio di un giorno feriale, che rischierebbe di garantire una minore cornice di pubblico e sicuramente non aiuterebbe un traffico già congestionato nell’ora di punta. Dall’altro, la gara tra Lazio e Roma è in programma nella penultima giornata di Serie A, quindi richiederebbe la contemporaneità con le gare delle squadre ancora coinvolte nella corsa all’Europa. Un complicato gioco a incastri che le parti coinvolte saranno chiamate a risolvere.