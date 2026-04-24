Atalanta - Lazio, Motta e il foglietto sulla borraccia: il retroscena prima dei rigori

RASSEGNA STAMPA - Edoardo Motta, l’eroe della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, è al centro dell'attenzione in questi giorni. Si parla di lui, della sua giovanissima carriera e di come sia stato possibile che abbia parato 4 rigori su 5. C’è stato uno studio meticoloso dei rigoristi e l’effetto psicologico. Nessun miracolo o fortuna, è stato lui a incanalare i tiri. Si è calato nei panni del “distrattore” attuando una specie di tecnica di persuasione, l’effetto psicologico ha un peso non indifferente, e poi un piccolo aiuto dai preparatori.

Nenci e Viotti, si legge sul Corriere dello Sport, hanno incollato sulla borraccia d’acqua del portiere biancoceleste un foglietto con le abitudini al tiro dei rigori della Dea. I nomi di di chi sarebbe potuto presentare dal dischetto e le caratteristiche. Il ventunenne gli ha dato una sbirciata, è stato sicuramente uno spunto.

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