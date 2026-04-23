Lazio, Sorrentino avvisa Motta: "Ora arriva il difficile! Il gol annullato..."

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© foto di Federico Serra

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato della vittoria della Lazio contro l'Atalanta in semifinale di Coppa Italia, soffermandosi sulla prestazione di Motta che ha parato quattro rigore consecutivi. Inoltre ha dato anche il suo voto alla stagione di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Sarri? Tutti hanno avuto dei problemi in stagione, molto inciderà la vittoria o meno della Coppa Italia. La Lazio ha fatto il suo campionato, vincesse la coppa sarebbe la ciliegina sulla torta, altrimenti saresti fuori dalle coppe europee l'anno prossimo. Per me è una stagione molto positiva comunque".

"Motta? Ora viene il difficile. Fino ad oggi non sapevano neanche chi fosse. Io lo seguivo già dallo scorso anno, un impatto così forte sulla Serie A e nelle partite decisive, vedi le parate di ieri e anche quella su Scamacca prima del 90'... Il gol annullato? E' fallo, un po' come quello di Paleari con Baschirotto".