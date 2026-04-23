Ferrè: “Questa Lazio ha un nome e cognome: Maurizio Sarri”
23.04.2026 15:30 di Mauro Rossi
All’interno di Le foot toujours, programma di Cronache di Spogliatoio, Stefano Ferrè si è soffermato sulla stagione di Maurizio Sarri alla guida della Lazio. Di seguito le sue parole. “La prova della Lazio è una cornice della sua stagione. Di sacrificio, di umiltà, di dover andare oltre le difficoltà oggettive”.
“L’ottavo di finale con il Milan si pensava dovesse essere solo una passerella per la Lazio, che poi ha eliminato i campioni in carica del Bologna e adesso si ritrova ad aver eliminato anche l’Atalanta fuori casa, visto il 2-2 dell’andata. È una storia veramente incredibile ed effettivamente ha un nome e cognome, ed è Maurizio Sarri”.